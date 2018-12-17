Шарлиз Терон о возрасте, красоте и карьере

Известно, что 43-летняя американская кинозвезда рассказала о своих перевоплощениях на экране, признавшись, что наиболее сложными для нее стали съемки фильма «Талли», для которого она поправилась на 16 кг. Терон отметила, что набор лишнего веса дался ей гораздо сложнее, чем, например, короткая стрижка. Напомним, в 2012 году ради роли Фуриосы в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» актриса обрилась наголо, пишет Kinoafisha.ua .

«Ощущения все время меняются. Бывают дни, когда мне очень нравится моя кожа, и я не вижу своих морщин. Но бывают и такие дни, когда я смотрю на себя в зеркало и думаю, что мне пора сделать подтяжку лица. И это абсолютно нормально. Это не значит, что я боюсь стареть. Я считаю, что чем больше у женщины понимания, что это естественный процесс, который является неотъемлемой частью нашей жизни, тем меньше напряжения она будет испытывать из-за своего возраста. Будьте к себе добрее. Берите от жизни все, наслаждайтесь каждым днем - таким, какой он есть», - порекомендовала кинозвезда.