«Хроники хищных городов» стартуют с провальным результатом

Продюсерский проект Питера Джексона «Хроники хищных городов» неудачно стартует в американском прокате. Как сообщает издание Deadline, в свои первые выходные картина может собрать не более 7,7 миллиона долларов, что для проекта стоимостью в 110 миллионов долларов равносильно провалу.