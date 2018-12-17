Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в лесбийской драме

Сюжет сфокусируется на палеонтологе Мэри Эннинг, которая вынуждена стать сиделкой богатой жительницы Лондона. Между двумя женщинами возникает совершенно невозможный для тех времен роман. Съемки картины должны стартовать в марте 2019 года. Отметим, что фильм «Божья земля» был примерно на эту же тему, только в том случае молодой фермер влюблялся в своего наемного рабочего, сообщает Kinonews.ru .

Напомним, что в 2018 году Кейт Уинслет была занята на съемочной площадке продолжения самого кассового фильма в истории «Аватар». О других перспективных полнометражных проектах актрисы пока ничего неизвестно. Что касается Сиршы Ронан, то в 2018 году она появилась на экранах в исторической драме «Две королевы». Также в 2019 году выйдет еще одна лента с участием актрисы под названием «Маленькие женщины», события которой будут происходить в годы Гражданской войны в США.