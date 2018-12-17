Чернокожий Человек-паук стал лидером проката

Проект получил очень высокие оценки у западных кинокритиков: в системе Rotten Tomatoes его рейтинг одобрения был зафиксирован на 97 процентах.

На втором мест оказалась драма под названием «Наркокурьер», которую снял голливудский ветеран Клинт Иствуд, он же сыграл и главную роль. Картина стартовала с результатом 17,2 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял еще один анимационный фильм - «Гринч», собравший в домашнем прокате еще 11,5 миллиона долларов, пишет Kinonews.ru.