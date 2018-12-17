Чернокожий Человек-паук стал лидером проката

Анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», в котором в костюме супергероя оказался не Питер Паркер, а Майлз Моралес, подросток с афроамериканскими и латиноамериканскими корнями, возглавил прокат в Северной Америке, собрав в свои дебютные выходные 35,4 миллиона долларов.
Проект получил очень высокие оценки у западных кинокритиков: в системе Rotten Tomatoes его рейтинг одобрения был зафиксирован на 97 процентах.
На втором мест оказалась драма под названием «Наркокурьер», которую снял голливудский ветеран Клинт Иствуд, он же сыграл и главную роль. Картина стартовала с результатом 17,2 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял еще один анимационный фильм - «Гринч», собравший в домашнем прокате еще 11,5 миллиона долларов, пишет Kinonews.ru.
Стоит также отметить крайне неудачный старт фантастического фильма «Хроники хищных городов», который в свой первый уик-энд собрал лишь 7,5 миллиона долларов, то есть меньше, чем сулили проекту самые пессимистические прогнозы. Эксперты полагают, что создателям картины грозят огромные убытки, некоторые аналитики оценивают их в 100 и более миллионов долларов.