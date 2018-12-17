Объединенный город овец и волков живет мирной и спокойной жизнью, пока не появятся два неожиданных гостя — полярная лиса и крошечная овца. Никто не ожидал, что они принесут смертельную опасность, которую можно преодолеть при условии, что они будут работать вместе.