Порадуйте своих детей новым русским мультфильмом «Волки и Овцы: Ход свиньёй»
17 декабря 2018, 12:45
Объединенный город овец и волков живет мирной и спокойной жизнью, пока не появятся два неожиданных гостя — полярная лиса и крошечная овца. Никто не ожидал, что они принесут смертельную опасность, которую можно преодолеть при условии, что они будут работать вместе.
Только совместная работа поможет преодолеть большие трудности и разрешить серьезные проблемы — поскольку единство делает нас сильнее!
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