Адвокат Рут Бейдер Гинзбург поборется за права женщин США в фильме «По половиму признаку»

В фильме подробно показан начальный период ее борьбы за равные права для женщин. Когда Рут (Фелисити Джонс, «Вселенная Стивена Хокинга») вместе со своим мужем Марти (Арми Хаммер, «Зови меня своим именем») берется за поворотное дело, она знает, что это сможет навсегда изменить взгляды на гендерную дискриминацию в судах США и в стране в целом. Фильм также рассказывает о романтической истории любви Рут и Марти, об их партнерстве, которое стало успешным как в личном, так и в профессиональном плане.