Завершились съемки новых «Ангелов Чарли», где играет звезда вампирской саги «Сумерки»

Об этом в своем Instagram сообщила Элизабет Бэнкс, режиссер и исполнительница одной из ролей в новых «Ангелах Чарли», пишет Rus.tsn.ua.

Она опубликовала снимок со съемочной площадки, на котором она вместе с актрисами и новыми «ангелами» Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинской.

«Пора сворачиваться. С большой любовью и благодарностью обращаюсь к моим Ангелам Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинской. И почему на мне такая огромная шляпа?» - шутливо подписала фото Элизабет.

Подписчики Бэнкс в комментариях отметили, что с нетерпением ждут премьеры картины, которая состоится в конце октября 2019 года.