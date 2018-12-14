Пт, 14.12.2018
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Завершились съемки новых «Ангелов Чарли», где играет звезда вампирской саги «Сумерки»

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Кристен Стюарт

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA/Scanpix

Съемки ремейка популярного боевика «Ангелы Чарли» о трех отважных и обворожительных агентах бюро расследований завершены и уже в 2019  году картина выйдет на большие экраны.

Об этом в своем Instagram сообщила Элизабет Бэнкс, режиссер и исполнительница одной из ролей в новых «Ангелах Чарли», пишет Rus.tsn.ua.

Она опубликовала снимок со съемочной площадки, на котором она вместе с актрисами и новыми «ангелами» Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинской.

«Пора сворачиваться. С большой любовью и благодарностью обращаюсь к моим Ангелам Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинской. И почему на мне такая огромная шляпа?» - шутливо подписала фото Элизабет.

Подписчики Бэнкс в комментариях отметили, что с нетерпением ждут премьеры картины, которая состоится в конце октября 2019 года.

Кстати, детали сюжета нового фильма пока держатся в строжайшем секрете, поэтому поклонникам остается только догадываться, какие сюрпризы в этот раз приготовили создатели ремейка «Ангелов Чарли».

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