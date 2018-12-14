Новинки этих выходных: что посмотреть в кино

Не пропустите премьеру анимационного «Человека-паука». «Человек-паук: Через вселенные» знакомит нас с бруклинским подростком Майклом Моралесом и с безграничными возможностями вселенных Человека-паука, где маску может надевать не только он один.

«Братья Систерс» - братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста.

«Начни сначала» - воодушевляющая комедия, в которой Дженнифер Лопес ("Поклонник") играет Майю, 40-летнюю женщину, неудовлетворенную тем, что не добилась в жизни большего.

«Пепел на снегу» - в 1941 году 15-летняя Лина (Бел Паули, "Кэрри Пилби") готовится поступать в школу искусств, бегает на первые свидания и наслаждается летом. Но однажды ночью НКВД врывается в дом ее семьи и депортирует в Сибирь Лину, ее мать и младшего брата.