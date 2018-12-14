«Парк Юрского периода» признан культурным достоянием

В 2018 году в список вошли такие шедевры, как «Парк Юрского периода», «Золушка», «Моя прекрасная леди», «Ребекка», «Сияние» и другие. Самым старым фильмом в этом перечне стала короткометражная зарисовка «Кое-что хорошее - поцелуй негров», снятая в 1898 году. Она была случайно обнаружена в архиве лишь в 2014 году. Самым «молодым» оказалась драма «Горбатая гора», выпущенная в 2005 году, и повествующая о любви двух ковбоев, пишет Kinonews.ru .

Отметим, что согласно положениям закона под названием «National Film Preservation Act» ежегодно выбираются два десятка кинопроектов, представляющих по мнению экспертов Библиотеки, культурную и историческую ценность. С момента создания этих фильмов или мультфильмов должно пройти не менее 10 лет. Пленочные и цифровые копии хранятся в особых условиях, позволяющих сберегать их в неизменном качестве практически неограниченно долго. В общей сложности к концу 2018 года в хранилище уже находились более 750 кинопроектов.