Новый гендерный скандал. Marvel не доверит женщинам снимать боевики

Кандидат на пост режиссера «Черной вдовы» планировала отказаться от основных элементов супергеройского кино.
Постановщик Лукресия Мартель («Зама», «Святая») рассказала, что студия Marvel звала ее пообщаться по поводу экранизации сольной ленты про Черную вдову. По словам режиссера, в Marvel искали кандидата, который сможет раскрыть супергероиню, однако при этом в студии не хотели доверять женщинам снимать экшен-сцены, сообщает Life.ru.
На встрече они мне сказали: «Нам нужна женщина-режиссер. Мы ищем кого-то, для кого развитие героини Йоханссон будет важно. Не волнуйтесь об экшен-сценах, их мы возьмем на себя».
Есть предположение, что Мартель не разделяла классический подход Marvel к производству фильмов про супергероев. Также предполагается, что именно по этой причине она не смогла начать работу с крупной студией.
Мартель заявила, что с Marvel она подписала некий документ — он запрещает режиссеру рассказывать о встрече. На данный момент должность постановщицы фильма занимает Кейт Шортланд («Берлинский синдром»).