Пт, 14.12.2018
  • Кинозал
  • Эстонское кино
  • Выходит новый местный фильм о первом эстонском режиссере «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке»

Выходит новый местный фильм о первом эстонском режиссере «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ott Sepp ja Märt Avandi filmis «Johannes Pääsukese tõeline elu»

ФОТО: Kaader videost

В январе на киноэкраны нашей страны выйдет новый фильм Харди Вольмера «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке».

«Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке» - это приключенческая трагикомедия о первом эстонском киношнике, о том, как он с камерой наперевес искал счастье. В фильме рассказывается также о его друге Вольтере, с кем летом 1912 года они провели невероятную неделю в Сетумаа. В архиве об этом приключении сохранилось семь минут записи, но что еще происходило, когда камеры не было?

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 11 января. Подробности ЗДЕСЬ!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ