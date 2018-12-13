«Минет сведет все проблемы на нет» и другие цитаты из «Секса в большом городе»Поймут только дамы
13 декабря 2018, 15:43
«Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон» - эту и другие цитаты из легендарного фильма «Секс в большом городе» поймут, пожалуй, только дамы. Сегодня предлагаем вспомнить самые яркие высказывания героинь самого женского сериала, на котором взрослело не одно поколение девочек и девушек, пишет Rus.tvnet.lv.
Мужчина, у которого много женщин, не называется «потаскун». Он просто опытный любовник.
Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон.
- Ты хочешь сказать, что ни за что на свете не связалась бы с парнем, который живет с родителями?
- Ну, может, с принцем Уильямом...
Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!