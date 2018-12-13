Пт, 14.12.2018

«Минет сведет все проблемы на нет» и другие цитаты из «Секса в большом городе»
Поймут только дамы

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ФОТО: скриншот сериала "Секс в большом городе"

«Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон» - эту и другие цитаты из легендарного фильма «Секс в большом городе» поймут, пожалуй, только дамы. Сегодня предлагаем вспомнить самые яркие высказывания героинь самого женского сериала, на котором взрослело не одно поколение девочек и девушек, пишет Rus.tvnet.lv.

  • У бывших любовников всегда соревнование. Оно называется «кто умрет несчастным».
  • Может быть, мы были правы, когда меньше рассуждали и больше целовались?

ФОТО: скриншот сериала «Секс в большом городе»

  • Говорят, противоположности притягиваются, но никто не говорит, надолго ли.
  • Можно сымитировать оргазм, но близость не сымитируешь.

Мужчина, у которого много женщин, не называется «потаскун». Он просто опытный любовник.

  • Одна из проблем одиночек - некому застегнуть платье. Еще один минус холостой жизни - не всегда рядом есть тот, кто сорвет с вас одежду.

ФОТО: скриншот сериала «Секс в большом городе»

  • В этом мире и святые, и грешники удостаивались одинакового обслуживания, а именно - никакого.
  • Сказать «люблю» несложно. Трудности начинаются потом.

Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон.

ФОТО: скриншот сериала «Секс в большом городе»

  • Ну почему то единственное, что мы не имеем, мешает нам наслаждаться всем тем, что мы имеем?
  • Минет сведет все проблемы на нет!
  • В конечном счете компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся… Лучшее, что мы можем сделать, - глубоко вздохнуть и перезагрузиться.

- Ты хочешь сказать, что ни за что на свете не связалась бы с парнем, который живет с родителями?

- Ну, может, с принцем Уильямом... 

  • Я завидую женщинам, которые могут сказать: «Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой», но у меня почему-то вырывается: «Ничего не вышло, пропади ты пропадом!».
  • Вселенский разум не всегда справедлив к нам, однако у него отличное чувство юмора. 

ФОТО: скриншот сериала «Секс в большом городе»

  • Нормально - это среднее между тем, что ты хочешь, и тем, что ты можешь получить.
  • Ты неподражаема. Люди приезжают в Париж, чтобы влюбиться, ты же приехала, чтобы получить пощечину.
  • Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь.

ФОТО: скриншот сериала «Секс в большом городе»

  • Люди ходят в казино с той же целью, что и на свидание вслепую. В погоне за удачей. Но, как правило, оказываются у разбитого корыта. Если все знают, что выигрывает казино, - зачем играть?
  • Некоторым недостаточно иметь всё, им ещё нужно, чтобы кто-то, у кого этого нет, им завидовал.

Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!

  • Может быть, мы так избалованы свободой выбора, что уже не можем сделать этот самый выбор.
  • Сейчас 21-й век! Не важно, спишь ты с мужчиной или с женщиной, - ты спишь с личностью!

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