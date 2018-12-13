Майли Сайрус сыграла в пятом сезоне «Черного зеркала»

Детали о роли Сайрус держатся в тайне. Известно, что один из новых эпизодов шоу будет интерактивным: зрители смогут непосредственно влиять на развитие сюжета и выбирать концовку. Какие-либо другие подробности о грядущих сериях держатся в тайне пока не разглашаются, пишет Film.ru.