Пт, 14.12.2018

Майли Сайрус сыграла в пятом сезоне «Черного зеркала»

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Майли Сайрус

ФОТО: SIPA USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA /Scanpix

Как сообщают The Hollywood Reporter, поп-звезда Майли Сайрус косвенно подтвердила свое участие в предстоящем пятом сезоне научно-фантастической антологии «Черное зеркало».

Детали о роли Сайрус держатся в тайне. Известно, что один из новых эпизодов шоу будет интерактивным: зрители смогут непосредственно влиять на развитие сюжета и выбирать концовку. Какие-либо другие подробности о грядущих сериях держатся в тайне пока не разглашаются, пишет Film.ru.

Официальную дату релиза пятого сезона «Черного зеркала» Netflix еще не объявили, но ранее в Сеть утекла информация, согласно которой премьера состоится на стриминговом сервисе уже 28 декабря.

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