Майли Сайрус сыграла в пятом сезоне «Черного зеркала»
13 декабря 2018, 15:19
Как сообщают The Hollywood Reporter, поп-звезда Майли Сайрус косвенно подтвердила свое участие в предстоящем пятом сезоне научно-фантастической антологии «Черное зеркало».
Детали о роли Сайрус держатся в тайне. Известно, что один из новых эпизодов шоу будет интерактивным: зрители смогут непосредственно влиять на развитие сюжета и выбирать концовку. Какие-либо другие подробности о грядущих сериях держатся в тайне пока не разглашаются, пишет Film.ru.
Официальную дату релиза пятого сезона «Черного зеркала» Netflix еще не объявили, но ранее в Сеть утекла информация, согласно которой премьера состоится на стриминговом сервисе уже 28 декабря.