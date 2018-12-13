У персонажей-женщин больше шансов пережить «Игру престолов»

В исследовании рассматривались 330 персонажей из семи сезонов «Игры престолов». Проанализировав собранные данные, Листад и Браун выяснили, что за выбранный период скончалось 186 персонажей (56,4%). На основе этого был высчитан коэффициент смертности, по которому лидируют персонажи-мужчины, пишет Kinopoisk.ru.

Согласно документу, у всех персонажей был 14%-ный шанс умереть спустя час после появления на экране. Исследователи также выяснили, что большая часть смертей произошла в результате травмы, ожогов или отравления руками других героев сериала.

Отсюда можно предположить, что самые высокие шансы остаться в живых у женщин высокого происхождения, которые любят предавать своих. Таким образом, финал «Игры престолов» может пережить Серсея (на данный момент занимающая Железный трон), а также Санса и Ария Старк. А вот Дайенерис рискует в итоге стать жертвой статистики.

Восьмой и заключительный сезон «Игры престолов» покажет, кто в итоге переживет нашествие армии мертвых и останется править Вестеросом. Сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, идущей с Севера. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.