Netflix уточнил сроки возвращения Карателя

Потоковый сервис Netflix анонсировал график трансляции второго сезона популярного сериала «Каратель», посвященного антигерою из комиксов Marvel. Как сообщает издание Geek Tyrant, шоу вернется на экраны в январе 2019 года. Точной даты премьеры пока не называется.
Вероятнее всего, второй сезон «Карателя» станет последним, который будет выпущен Netflix. Если компания Walt Disney примет решение продолжить съемки сериала, то в дальнейшем он будет представлен собственным потоковым сервисом Disney+.
Напомним, что в центре сюжета бывший военнослужащий Фрэнк Касл, который решил стать безжалостным мстителем после гибели семьи. В отличие от многих других персонажей Marvel, Каратель не стесняется в средствах и часто расправляется с представителями преступного мира их же собственными методами, пишет Kinonews.ru.
Первый сезон сериала получил высокие оценки критиков и зрителей. Он претендовал на главную независимую кинопремию Рунета KinoNews 2018. в категории «лучший сериал». Ключевые роли в шоу исполняли Джон Бернтал, Эмбер Роуз, Эбон Мосс-Бакрак, Бен Барнс, Джейми Рэй Ньюман, Коби Фрумер, Пол Шульц и другие актеры.