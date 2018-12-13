Netflix уточнил сроки возвращения Карателя

Вероятнее всего, второй сезон «Карателя» станет последним, который будет выпущен Netflix. Если компания Walt Disney примет решение продолжить съемки сериала, то в дальнейшем он будет представлен собственным потоковым сервисом Disney+.

Напомним, что в центре сюжета бывший военнослужащий Фрэнк Касл, который решил стать безжалостным мстителем после гибели семьи. В отличие от многих других персонажей Marvel, Каратель не стесняется в средствах и часто расправляется с представителями преступного мира их же собственными методами, пишет Kinonews.ru.