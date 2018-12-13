«Черная пантера» удостоена номинации на главную премию Гильдии киноактеров

Американская Гильдия киноактеров представила список номинантов на свою ежегодную премию. Фильм студии Marvel «Черная пантера» будет бороться за главную награду в категории «лучший актерский состав». В качестве потенциальных лауреатов названы Чэдвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер, Летишиа Райт и другие.