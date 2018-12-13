«Черная пантера» удостоена номинации на главную премию Гильдии киноактеров

Американская Гильдия киноактеров представила список номинантов на свою ежегодную премию. Фильм студии Marvel «Черная пантера» будет бороться за главную награду в категории «лучший актерский состав». В качестве потенциальных лауреатов названы Чэдвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди Серкис, Анджела Бассетт, Форест Уитакер, Летишиа Райт и другие.
Конкуренцию «Черной пантере» составят такие картины, как «Звезда родилась», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Безумно богатые азиаты», п ишет Kinonews.ru.
В номинации «лучшая команда каскадеров в полнометражном фильме» за награду будут бороться дублеры звезд из фильмов «Мстители 3: Война бесконечности», «Черная пантера», «Человек-муравей и Оса», «Баллада Бастера Скраггса» и «Миссия невыполнима 6: Последствия».
В разделе сериалов в главной номинации «лучший актерский состав драмы» упоминаются исполнители главных ролей сериалов «Американцы», «Лучше звоните Солу», «Рассказ служанки», «Озарк» и «Это мы». В аналогичной категории для комедий за премию будут бороться «Атланта», «Барри», «Блеск», «Метод Комински» и «Удивительная миссис Майзел».
Победители будут названы 27 января 2019 года.