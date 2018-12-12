Ср, 12.12.2018

Вторая часть «Доктора Стрэнджа» запущена в работу

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«Доктор Стрэндж»

ФОТО: outnow.ch

Marvel Studios приступают к активной разработке второй части «Доктора Стрэнджа». Как сообщают The Hollywood Reporter, постановщик оригинального фильма Скотт Дерриксон уже заключил договор со студией и вновь займет режиссерское кресло.

В данный момент ведутся поиски сценариста, однако им вполне может выступить соавтор первой картины C. Роберт Каргилл, ранее сообщавший, что главными злодеями сиквела авторы хотят сделать демона Кошмара и Мордо в исполнении Чиветеля Эджиофора, сообщает Film.ru.

К своим ролям также должны вернуться Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг и Рэйчел МакАдамс. Предполагается, что скрипт «Доктора Стрэнджа 2» будет завершен к 2019 году, тогда как съемки начнутся весной 2020-го. 

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