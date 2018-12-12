Вторая часть «Доктора Стрэнджа» запущена в работу
12 декабря 2018, 15:42
Marvel Studios приступают к активной разработке второй части «Доктора Стрэнджа». Как сообщают The Hollywood Reporter, постановщик оригинального фильма Скотт Дерриксон уже заключил договор со студией и вновь займет режиссерское кресло.
В данный момент ведутся поиски сценариста, однако им вполне может выступить соавтор первой картины C. Роберт Каргилл, ранее сообщавший, что главными злодеями сиквела авторы хотят сделать демона Кошмара и Мордо в исполнении Чиветеля Эджиофора, сообщает Film.ru.
К своим ролям также должны вернуться Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг и Рэйчел МакАдамс. Предполагается, что скрипт «Доктора Стрэнджа 2» будет завершен к 2019 году, тогда как съемки начнутся весной 2020-го.