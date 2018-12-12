«Тихое место» с Сандрой Буллок: новый трейлер «Птичьего короба»

Действие картины разворачивается в недалёком будущем. В результате инопланетного вторжения человечество практически уничтожило друг друга ‒ при взгляде на пришельцев люди теряют рассудок и превращаются в кровожадных убийц. Главная героиня фильма (Сандра Буллок) хочет избежать подобной участи и вместе со своими двумя детьми пытается добраться на лодке до остальных выживших. Однако преодолеть путь длиной в 30 километров ей придётся с завязанными глазами, полагаясь только на собственные слух и чутьё, пишет Film.ru.