«Тихое место» с Сандрой Буллок: новый трейлер «Птичьего короба»

Netflix поделились вторым трейлером постапокалиптического триллера «Птичий короб» ‒ экранизации романа Джоша Малермана 2014 года. В главных ролях задействованы Сандра Буллок, Сара Полсон и Джон Малкович.
Действие картины разворачивается в недалёком будущем. В результате инопланетного вторжения человечество практически уничтожило друг друга ‒ при взгляде на пришельцев люди теряют рассудок и превращаются в кровожадных убийц. Главная героиня фильма (Сандра Буллок) хочет избежать подобной участи и вместе со своими двумя детьми пытается добраться на лодке до остальных выживших. Однако преодолеть путь длиной в 30 километров ей придётся с завязанными глазами, полагаясь только на собственные слух и чутьё, пишет Film.ru.
Срежиссировала ленту оскароносная постановщица Сюзанна Бир («Месть», «Ночной администратор»). Адаптированный сценарий написал Эрик Хайссерер («Прибытие», «И гаснет свет…»).
«Птичий короб» выйдет на Netflix 21 декабря.