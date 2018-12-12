«Елки Последние» порадуют зрителей под Новый год

В последней, седьмой серии, «Елок» зрители не только познакомятся с новыми персонажами, но и опять встретятся с уже знакомыми и любимыми героями; это Борис (Иван Ургант), Женя (Сергей Светлаков), сноубордист Дима (Александр Головин) и его лучший друг лыжник Гриша (Александр Домогаров, мл.), дядя Юра (Дмитрий Нагиев), Андрей (Даниил Вахрушев) и его мама (Елена Яковлева), «Снегурочка» Марина (Юлия Александрова) и другие.

Борис потрясен, узнав, что его дорогой друг Женя собирается отправится со всей семьей в далекую Якутию. Хуже того, оказывается, что у Бориса есть всего несколько дней, чтобы показать своему другу, насколько он ему дорог и изменить планы Жени.

Год назад родившая дочь, «Снегурочка» Марина этот год встретит с одиноким стариком, которого забыли не только друзья, но и близкие родственники. Но даже ужасное поведение старика не отпугнет Марину – в конце концов, кто, если не Снегурочка позаботится об одиноком старике?

Андрей будет подталкивать дядю Юру, чтобы он, наконец, победил свои страхи и сделал матери Андрея предложение. Тем не менее, что-то пошло не так и Андрей с дядей Юрой встречают Новый Год в обшарпанной лесной хижине вдвоем.

В это время в Перми лыжник Гриша снова решает любовные проблемы, а его друг, сноубордист Дима, конечно же, спешит на помощь. Новый Год застает их в ресторане быстрого питания, где работает новая пассия Гриши.

Пять взаимосвязанных новых историй, которые привлекут вас сумасшедшими приключениями и заставят вас искренне сопереживать и понять то, что действительно важно в жизни. А в преддверии Нового Года, важно помнить, что нет никакой разницы, как и где. Важно - с кем вы встретите.