Российские актеры назвали лучшие фильмы для Нового года

Журналисты «НьюИнформ» провели опрос российских актеров и кинокритиков. Они попросили назвать наиболее запоминающиеся ленты с новогодней атмосферой, пишет Life.ru.

Лидером оказался советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Просмотр этой ленты стал для россиян своего рода уже традицией. Также внимания удостоилась картина «Вечера на хуторе близ Диканьки». Об этом рассказал кинокритик Евгений Баженов (блогер BadComedian).