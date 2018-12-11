Российские актеры назвали лучшие фильмы для Нового года

Большинство опрошенных считают лучшим праздничным фильмом кинокартину «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.
Журналисты «НьюИнформ» провели опрос российских актеров и кинокритиков. Они попросили назвать наиболее запоминающиеся ленты с новогодней атмосферой, пишет Life.ru.
Лидером оказался советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Просмотр этой ленты стал для россиян своего рода уже традицией. Также внимания удостоилась картина «Вечера на хуторе близ Диканьки». Об этом рассказал кинокритик Евгений Баженов (блогер BadComedian).
Актер Александр Соколовский («Рубеж») считает, что для новогоднего настроения отлично подойдут фильмы «Один дома» и «1+1». Также «Один дома» рекомендует актер Даниил Вахрушев (сериал «Физрук»). Также в список любимых фильмов попали «Елки», «Назад в будущее» и «Чародеи».