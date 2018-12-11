Вт, 11.12.2018

Тизер-трейлер «Миллиарда»: Владимир Машков, дети и деньги

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ФОТО: Промо

Матвей Левин (Владимир Машков) — влиятельный банкир, который не желает делиться заработанным имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Однако все меняется, когда он в одночасье лишается всех денег.

Вскоре выясняется, что помочь Матвею могут только его дети, а чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. Но для начала придется как-то наладить отношения с сыновьями, пишет Kinopoisk.ru.

Авантюрная комедия явно опирается на традиции франшизы о друзьях Оушена. Каждый из героев обладает определенным набором навыков, которые в итоге сыграют решающую роль в ограблении.

Смотрите тизер!

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