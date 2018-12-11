Тизер-трейлер «Миллиарда»: Владимир Машков, дети и деньги

Вскоре выясняется, что помочь Матвею могут только его дети, а чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. Но для начала придется как-то наладить отношения с сыновьями, пишет Kinopoisk.ru.