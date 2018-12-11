14 новогодних советских мультиков, которые на одном дыхании смотрим мы и наши дети

С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, куранты, серебристый дождик на елке, подарки от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, новогодние добрые мультфильмы, которые с первых кадров дарят ощущение волшебства и праздника. Даже сейчас они не утратили актуальности, хотя их с большим интересом смотрят уже наши дети.
Двенадцать месяцев (1956)
Рассказ о девочке-сироте, живущей со злой мачехой и сводной сестрой. Как-то раз в голову сумасбродной королеве пришла идея, что под Новый год можно раздобыть подснежники, и тот, кто выполнит королевскую прихоть, будет вознагражден. Но как же среди зимы найти цветы? Нашей девочке и предстоит решить эту сложную задачу.
Чудесная экранизация сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» не утратила своей актуальности и поныне, пишет Adme.ru.
Ночь перед Рождеством (1951)
Экранизация повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кузнец Вакула пытается добиться расположения красавицы Оксаны, дочери зажиточного купца Чуба. Но ветреная девушка играет чувствами парня и соглашается выйти за него замуж, только если он принесет ей черевички, как у самой царицы. И вот отчаявшийся кузнец идет на сговор с нечистой силой. Что только не сделаешь ради любви...
Варежка (1967)
Короткометражный кукольный мультик был награжден множеством призов как в Советском Союзе, так и за рубежом. Трогательная история девочки, которой очень хотелось иметь четвероногого друга. Но так как мама против, нашей героине ничего не остается, как окунуться в мир фантазий. Ведь варежка не умеет лаять. Или умеет?
Снеговик-почтовик (1955)
Снеговик получает важное задание — донести до Деда Мороза письмо от детей. Но на пути нашего сказочного почтальона встают многочисленные препятствия, и никто не знает, удастся ли ему доставить письмо вовремя. А ведь от этого зависит, получат ли малыши подарки.
Экранизация сказки Владимира Сутеева «Елка» получилась очень красочной и поистине волшебной.
Щелкунчик (1973)
Мультик снят по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В нем нет диалогов, только прекрасная музыка П.И. Чайковского. Несмотря на это, мы все равно понимаем, что же происходит с главными героями. Девочка-служанка, заколдованный принц и решающая битва Щелкунчика с Мышиным королем.
Снежная королева (1957)
Одна из лучших экранизаций одноименной сказки Г. Х. Андерсена. История мальчика Кая, которого украла Снежная королева, и самоотверженной девочки Герды, отправившейся на его поиски. Много приключений выпало на долю маленькой девочки, но она не утратила веру, надежду, а главное — любовь. Добрая и местами грустная сказка о вечном.
Новогодняя сказка (1972)
Рассказ о том, как Чудище-Снежище, живущее в зимнем сказочном лесу и следящее за миром и порядком, столкнулось с веселым школьником, собирающимся срубить красавицу елочку перед новогодними праздниками. Добрый и поучительный мультик радует уже не одно поколение детей и их родителей.
Мороз Иванович (1981)
Мультфильм снят по мотивам русской народной сказки «Морозко». История двух сестер, попавших в услужение к Деду Морозу. Только вот одна была работящая и послушная, а вторая — ленивая и капризная. Ну и каждая получила по заслугам. Вот бы и в жизни так. «Вот вы тут обед сварите, полы подметите да по дому поработайте, а я вас за это награжу». Помните?
Дед Мороз и Серый волк (1978)
«У меня четыре сыночка и лапочка дочка!» — кто не знает этой крылатой фразы из советского мультипликационного фильма «Дед Мороз и Серый волк». Злой волк со своей подружкой Вороной строят козни милым зайчатам, самому Деду Морозу, Снегурочке и деткам. Получится ли у злой парочки испортить Новый год?
Умка
Мультик, колыбельная из которого навечно отпечаталась в нашей памяти. Рассказ о жизни белого медвежонка Умки и его друга — мальчика известна каждому советскому ребенку. Невзирая на свой возраст, мы по-прежнему с волнением наблюдаем за историей их дружбы. Побольше бы таких душевных, теплых и уютных анимационных фильмов!
Дед Мороз и лето (1969)
А что будет, если Дед Мороз захочет узнать, что же такое лето? Для того чтобы ответить себе на этот вопрос, наш волшебник уходит из своего снежного дома и отправляется к деткам в лето. Но ведь Дедушка-то Мороз, как ему не растаять в это жаркое время года? Тут на выручку приходит детвора.
Шайбу! Шайбу! (1964)
Этот мультик — подарок всем фанатам хоккея. Противостояние команд «Вымпел» и «Метеор» вызывало нешуточные страсти. Но мы же помним, что трус не играет в хоккей и, конечно, должна победить дружба. Спортивная история, которая подарит огромный заряд бодрости и вызовет сильное желание отправиться на каток как можно скорее.
Падал прошлогодний снег (1983)
Пластилиновый мультик, ставший безусловной классикой советской анимации. Мужичок отправляется в лес за елкой, подгоняемый своей суровой женой. Однако в лесу у него что-то не заладилось. И хоть наш главный герой жадноват, да и мысли у него перескакивают с одного на другое, главное — что все от чистого сердца.
Трое из Простоквашино (1978)
Приключения Дяди Федора и его друзей актуально смотреть в любое время года. Но один конкретный эпизод («Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают... До чего техника дошла!»
— «Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах!») у нас прочно ассоциируется с Новым годом. И это не говоря о песне «Кабы не было зимы...».