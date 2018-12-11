14 новогодних советских мультиков, которые на одном дыхании смотрим мы и наши дети

Двенадцать месяцев (1956)

Рассказ о девочке-сироте, живущей со злой мачехой и сводной сестрой. Как-то раз в голову сумасбродной королеве пришла идея, что под Новый год можно раздобыть подснежники, и тот, кто выполнит королевскую прихоть, будет вознагражден. Но как же среди зимы найти цветы? Нашей девочке и предстоит решить эту сложную задачу.

Чудесная экранизация сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» не утратила своей актуальности и поныне, пишет Adme.ru.

Ночь перед Рождеством (1951)

Экранизация повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кузнец Вакула пытается добиться расположения красавицы Оксаны, дочери зажиточного купца Чуба. Но ветреная девушка играет чувствами парня и соглашается выйти за него замуж, только если он принесет ей черевички, как у самой царицы. И вот отчаявшийся кузнец идет на сговор с нечистой силой. Что только не сделаешь ради любви...

Варежка (1967)

Короткометражный кукольный мультик был награжден множеством призов как в Советском Союзе, так и за рубежом. Трогательная история девочки, которой очень хотелось иметь четвероногого друга. Но так как мама против, нашей героине ничего не остается, как окунуться в мир фантазий. Ведь варежка не умеет лаять. Или умеет?

Снеговик-почтовик (1955)

Снеговик получает важное задание — донести до Деда Мороза письмо от детей. Но на пути нашего сказочного почтальона встают многочисленные препятствия, и никто не знает, удастся ли ему доставить письмо вовремя. А ведь от этого зависит, получат ли малыши подарки.

Экранизация сказки Владимира Сутеева «Елка» получилась очень красочной и поистине волшебной.

Щелкунчик (1973)

Мультик снят по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В нем нет диалогов, только прекрасная музыка П.И. Чайковского. Несмотря на это, мы все равно понимаем, что же происходит с главными героями. Девочка-служанка, заколдованный принц и решающая битва Щелкунчика с Мышиным королем.

Снежная королева (1957)

Одна из лучших экранизаций одноименной сказки Г. Х. Андерсена. История мальчика Кая, которого украла Снежная королева, и самоотверженной девочки Герды, отправившейся на его поиски. Много приключений выпало на долю маленькой девочки, но она не утратила веру, надежду, а главное — любовь. Добрая и местами грустная сказка о вечном.

Новогодняя сказка (1972)

Рассказ о том, как Чудище-Снежище, живущее в зимнем сказочном лесу и следящее за миром и порядком, столкнулось с веселым школьником, собирающимся срубить красавицу елочку перед новогодними праздниками. Добрый и поучительный мультик радует уже не одно поколение детей и их родителей.

Мороз Иванович (1981)