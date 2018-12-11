Киноакадемия подумывает оставить «Оскар» без ведущего

Напомним, что Харт отказался от должности через пару дней после своего назначения из-за общественного недовольства по поводу старых твитов комика, в которых он отпускал гомофобные шутки, передает Film.ru.

Киноакадемия поставила актеру ультиматум, потребовав публично извиниться, однако Харт не стал этого делать и решил снять с себя полномочия ведущего (хотя затем все же попросил прощения за свои оскорбительные высказывания в сторону представителей ЛГБТ-сообщества).

Как сообщили источники издания Variety, уход комика шокировал руководство Академии, которое планирует обсудить ситуацию на специальном совещании во вторник. Совет организации рассмотрит вариант полного отсутствия основного ведущего на церемонии, поскольку поиски замены Харту пока не привели к каким-либо результатам.

Инсайдеры объясняют это тем, что Киноакадемики опасаются приглашать «резких или непредсказуемых» ведущих, поскольку не хотят оказаться в центре еще одного скандала. При этом потенциальные кандидаты не горят желанием браться за должность из-за низкого гонорара (так, в 2017-м году Джимми Киммелу заплатили за проведение шоу лишь 15 тысяч долларов).

Теперь организаторы подумывают немного изменить формат церемонии, оформив ее в духе Saturday Night Live: вместо одного ведущего пригласят сразу несколько знаменитостей, которые будут развлекать присутствующих и делать так, чтобы «шоу продолжалось» и оставалось «шумным».