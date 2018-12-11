«Черная пантера» получила 12 номинаций на премию Critics Choice Awards 2019

Конкуренцию ей составят такие картины, как "Черный клановец", "Фаворитка", "Человек на Луне", "Зеленая книга", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Мэри Поппинс возвращается", "Рома", "Звезда родилась" и "Власть", пишет Kinonews.ru.

"Черная пантера" также будет бороться за награды в номинациях "лучший актерский ансамбль", "лучший адаптированный сценарий", "лучшие спецэффекты" и других. В номинации "лучший анимационный фильм представлены "Ральф против интернета", "Суперсемейка 2", "Человек-паук: Через вселенные", "Остров собак", "Мирай из будущего" и "Гринч".

В разделе сериалов лидерами по числу номинаций стали проекты компаний Netflix и HBO, В номинации "лучший драматический сериал" на награды претендуют "Американцы", "Лучше звоните Солу", "Хорошая борьба", "Возвращение домой", "Убивая Еву", "Моя гениальная подруга", "Поза" и "Наследники".