Джейк Джилленхол снимется в ремейке датской драмы «Виновный»

Оригинальная лента Густава Мёллера рассказывает о полицейском Асгере Хольме (Якоб Седергрен), которого ссылают работать диспетчером службы спасения. Каждый день он принимает десятки звонков от потерпевших, но человеческие страдания его мало волнуют. Хольме лишь ждет, когда сможет вернуться к нормальной работе, пишет Kinopoisk.ru.

Однажды на его линию поступает звонок от женщины. Связь быстро обрывается, но она успевает сообщить, что ее похитили. Хольме запускает операцию по ее поиску, но каждая прошедшая минута уменьшает шансы на благополучный исход. Однако вскоре Асгер понимает, что это совсем не обычное похищение.

Американская премьера «Виновного» прошла на кинофестивале «Сандэнс», где картина взяла зрительский приз. Дания выдвинула ленту Мёллера на соискание номинации премии «Оскар». Войдет ли фильм в основную пятерку, станет известно лишь 22 января.