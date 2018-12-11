Критики Нью-Йорка и Лос-Анджелеса назвали «Рому» лучшим фильмом года

Ведущие кинокритики Лос-Анджелеса и Нью-Йорка опубликовали на днях списки всего лучшего, что произошло с кино в 2018 году. В качестве лучшего фильма оба побережья Америки выбрали драму Альфонсо Куарона «Рома». Ленту о жизни служанки в мексиканской семье также отметили за отличную операторскую работу. При этом в Нью-Йорке Куарона назвали еще и лучшим режиссером.
Лучшим актером единогласно признан Итан Хоук, сыгравший главную роль в картине Пола Шредера «Дневник пастыря». Кроме этого, мнения сошлись еще в двух случаях. Лента Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить» победила в категориях «Лучшая музыка» и «Лучшая актриса второго плана» (Реджина Кинг), а проект студии Sony «Человек-паук: Через вселенные» отметили как лучший анимационный фильм, пишет Kinopoisk.ru.
Выбор Нью-Йорка:
Лучший фильм — «Рома»;
Лучший режиссер — Альфонсо Куарон;
Лучший актер — Итан Хоук, «Дневник пастыря»;
Лучшая актриса — Мелисса МакКарти, «Сможете ли вы меня простить?»;
Лучший актер второго плана — Ричард Э. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»;
Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
Лучший сценарий — «Фаворитка»;
Лучшая операторская работа — «Рома»;
Лучший документальный фильм — «Будешь моим соседом?»;
Лучший фильм на иностранном языке — «Холодная война»;
Лучший актерский состав — «Фаворитка»;
Лучший актерский дебют — Элси Фишер, «Восьмой класс»;
Лучший режиссерский дебют — Бо Бёрнэм, «Восьмой класс»;
Лучшая музыка — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»;
10 лучших фильмов по мнению критиков Нью-Йорка (в алфавитном порядке):
«Власть»;
«Восьмой класс»;
«Дневник пастыря»;
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
«Звезда родилась»;
«Зеленая книга»;
«Не оставляй следов»;
«Рома»;
«Фаворитка»;
«Черный клановец».
Выбор Лос-Анджелеса:
Лучший фильм — «Рома»;
Лучший режиссер — Дебра Граник, «Не оставляй следов»;
Лучший актер — Итан Хоук, «Дневник пастыря»;
Лучшая актриса — Оливия Колман, «Фаворитка»;
Лучший актер второго плана — Стивен Ян, «Пылающий»;
Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
Лучший сценарий — «Сможете ли вы меня простить?»;
Лучшая операторская работа — «Рома»;
Лучший документальный фильм — «Прогульщики»;
Лучший фильм на иностранном языке — «Пылающий» и «Магазинные воришки»;
Лучшая музыка — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;
Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»;
Новое поколение — Хлоя Джао;
Особое упоминание — «Другая сторона ветра».