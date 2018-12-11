Критики Нью-Йорка и Лос-Анджелеса назвали «Рому» лучшим фильмом года

Ведущие кинокритики Лос-Анджелеса и Нью-Йорка опубликовали на днях списки всего лучшего, что произошло с кино в 2018 году. В качестве лучшего фильма оба побережья Америки выбрали драму Альфонсо Куарона «Рома». Ленту о жизни служанки в мексиканской семье также отметили за отличную операторскую работу. При этом в Нью-Йорке Куарона назвали еще и лучшим режиссером.