Вт, 11.12.2018
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Критики Нью-Йорка и Лос-Анджелеса назвали «Рому» лучшим фильмом года

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ФОТО: Промо

Ведущие кинокритики Лос-Анджелеса и Нью-Йорка опубликовали на днях списки всего лучшего, что произошло с кино в 2018 году. В качестве лучшего фильма оба побережья Америки выбрали драму Альфонсо Куарона «Рома». Ленту о жизни служанки в мексиканской семье также отметили за отличную операторскую работу. При этом в Нью-Йорке Куарона назвали еще и лучшим режиссером.

Лучшим актером единогласно признан Итан Хоук, сыгравший главную роль в картине Пола Шредера «Дневник пастыря». Кроме этого, мнения сошлись еще в двух случаях. Лента Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить» победила в категориях «Лучшая музыка» и «Лучшая актриса второго плана» (Реджина Кинг), а проект студии Sony «Человек-паук: Через вселенные» отметили как лучший анимационный фильм, пишет Kinopoisk.ru.

Выбор Нью-Йорка:

Лучший фильм — «Рома»;

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон;

Лучший актер — Итан Хоук, «Дневник пастыря»;

Лучшая актриса — Мелисса МакКарти, «Сможете ли вы меня простить?»;

Лучший актер второго плана — Ричард Э. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»;

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

Лучший сценарий — «Фаворитка»;

Лучшая операторская работа — «Рома»;

Лучший документальный фильм — «Будешь моим соседом?»;

Лучший фильм на иностранном языке — «Холодная война»;

Лучший актерский состав — «Фаворитка»;

Лучший актерский дебют — Элси Фишер, «Восьмой класс»;

Лучший режиссерский дебют — Бо Бёрнэм, «Восьмой класс»;

Лучшая музыка — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»;

10 лучших фильмов по мнению критиков Нью-Йорка (в алфавитном порядке):

«Власть»;

«Восьмой класс»;

«Дневник пастыря»;

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

«Звезда родилась»;

«Зеленая книга»;

«Не оставляй следов»;

«Рома»;

«Фаворитка»;

«Черный клановец».

Выбор Лос-Анджелеса:

Лучший фильм — «Рома»;

Лучший режиссер — Дебра Граник, «Не оставляй следов»;

Лучший актер — Итан Хоук, «Дневник пастыря»;

Лучшая актриса — Оливия Колман, «Фаворитка»;

Лучший актер второго плана — Стивен Ян, «Пылающий»;

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

Лучший сценарий — «Сможете ли вы меня простить?»;

Лучшая операторская работа — «Рома»;

Лучший документальный фильм — «Прогульщики»;

Лучший фильм на иностранном языке — «Пылающий» и «Магазинные воришки»;

Лучшая музыка — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»;

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»;

Новое поколение — Хлоя Джао;

Особое упоминание — «Другая сторона ветра».

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