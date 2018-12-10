Дизельпанковый мир победил: что не так с «Хрониками хищных городов»

Сам мир, опять же, очень интересный — такой дизельпанк в квадрате, абсолютный автомобильный фетишизм, где бескрайние пустоши рассекают уже не люди, а целые города. Можно сколько угодно мечтать, что с подобным мог бы сделать Джордж Миллер — хотя, конечно, такой радости мы не заслужили, — но ясно одно: он бы точно не сделал типичную подростковую антиутопию, опоздавшую к релизу лет эдак на двадцать. И это нисколько не укор в сторону автора оригинальных романов Филипа Рива, у него-то, быть может, всё вообще прекрасно. Но создатели экранизации зачем-то попытались уместить четыре книги серии в один двухчасовой фильм и, естественно, превратили их в невразумительную мешанину.

Они хватают кучу событий, лиц и мест, но всё мимоходом, по верхам, у них нет времени углубляться ни в персонажей, ни в сеттинг, ни в хоть какие-то детали в принципе. Можно оправдать их тем, что сама история очень масштабная и такой подход должен придать ей эпичности, вывести за рамки каких-то личностных перипетий. Вот только эпик так не работает — в эпических сюжетах детали как раз безумно важны, как бы широка и необъятна ни была общая канва истории. Уж простите за притянутые отсылки к античной литературе (больше не буду), но вспомнить того же Гомера, так тот десяток страниц мог посвятить герою, который появился в поэме на пять секунд, чтобы тут же быть проткнутым копьём в глаз. Вот Джексон это понимал — мог бы и шепнуть на ушко Риверсу по старой дружбе.

Фильм сам загоняет себя в крепкие драматургические тиски: у него попросту нет времени, чтобы пояснять какие-либо тонкости истории и личности персонажей, приходится решать все проблемы самыми дуболомными путями из возможных. Симпатичные главные герои — откровенные «Мэри Сью», в совершенстве овладевшие искусством игры на роялях из кустов. Антагонист в лице прекрасного, но уж очень перестаравшегося здесь Хьюго Уивинга — злодейский злодей злодеевич: над такими «Пинки и Брейн» смеялись ещё в конце того века. Надо объяснить поступки персонажей — так давайте они будут вслух проговаривать свои мотивировки. Рассказать про их прошлое — о, смотрите, флешбэк с закадровым голосом, и как раньше до подобного никто не додумался? Абсолютно любую драматургическую задачу Риверс затыкает такими клише, что даже говорить о них — уже клише.