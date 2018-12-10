Кровь, пауки и кошмары: что таит в себе самый жуткий мультфильм года

Блок Adult Swim выпустил новый мультсериал — «Дрожащая правда» (The Shivering Truth). Его уже провозгласили «самым жутким, что вы увидите в этом году» — и, скорее всего, так и есть, учитывая, что до конца года осталось совсем немного, а ни один из уже вышедших телевизионных проектов и близко не сможет равняться с «Дрожащей правдой» по уровню криповости и мерзости.