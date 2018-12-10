Кровь, пауки и кошмары: что таит в себе самый жуткий мультфильм года

Блок Adult Swim выпустил новый мультсериал — «Дрожащая правда» (The Shivering Truth). Его уже провозгласили «самым жутким, что вы увидите в этом году» — и, скорее всего, так и есть, учитывая, что до конца года осталось совсем немного, а ни один из уже вышедших телевизионных проектов и близко не сможет равняться с «Дрожащей правдой» по уровню криповости и мерзости.
«Дрожащая правда» — кошмар наяву. Завораживающе жуткая кукольная мультипликация, герои которой вытащены из недр воспаленного подсознания, а сюжет — бредовые смены знакомых каждому, но искаженных, как во сне, декораций — переход между сценами осуществляется с помощью дурацких каламбуров, игры слов и абсурдного всплывания на поверхность их буквальных значений. «Каждый объект физической реальности — лишь раковина», — говорит рассказчик, и в руках у кукольного мальчика мы видим настоящую ракушку, из которой вылезает то, что ни в коем случае не должно вылезать из ракушек, пишет Lenta.ru.
Анимация не была такой мрачной со времен «38 обезьян» — британского мультсериала о педофилах, наркоманах и террористах, слишком рано закрывшегося из-за смерти создателя. «Дрожащая правда» использует тот же формат недоскетчей — истории персонажей никак не связаны, а сами герои переплетаются исключительно по стечению обстоятельств, оказавшись одновременно в одном месте — или, что еще чаще случается во вселенной мультфильма, в одном словесном созвучии. Комедия положений, доведенная до грани и эту грань переступившая, превращается в хоррор положений.