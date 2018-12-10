Джессику Альбу назвали худшей актрисой за последние 20 лет
10 декабря 2018, 14:45
Портал GoCompare опубликовал антирейтинг актеров и актрис, которые чаще других снимаются в откровенно провальных фильмах последние 20 лет. По итогам независимого исследования портала, список возглавили Джессика Альба и Майк Эппс.
Антирейтинг составлялся на основе оценок на порталах Metacritic и IMDb. Как оказалось, только 5% фильмов с участием Альбы получили положительные отзывы. В пятерке «худших» также оказались Кэти Бейтс, Хизер Грэм, Рада Митчелл, пишет Film.ru.
Среди актеров на первом месте оказался звезда «Мальчишника в Вегасе» Майкл Эппс. Недалеко от него ушли Кевин Поллак, Джош Дюамель, Джерард Батлер, Робин Уильямс.