Очень страшное кино. Десять самых раздражающих клише в фильмах ужасов

Бежать по дороге, когда преследует автомобиль

Вместо того чтобы свернуть и бежать туда, где машина не может проехать, персонажи продолжают бежать вперед. Инстинкт самосохранения? Только не в этом случае, пишет Life.ru.

Пугающее зеркало

Сценаристы просто не могут перед этим устоять. Каждый раз, когда в фильме появляется зеркало, вы знаете, что произойдет. Персонаж посмотрит в него и внезапно увидит отражение монстра, стоящего позади.

Машина обязательно не заводится

Героя преследует нечто страшное, и он торопится укрыться в автомобиле. Но машина, конечно же, не заводится, даже если она новая и 10 минут назад работала просто отлично.

Герои решают разделиться

Если персонажам угрожает убийца-психопат, то лучшим решением они всегда считают разделиться. Ведь вместо того, чтобы вместе ему противостоять, можно разбежаться и подождать, пока он всех прикончит поодиночке.

Взрослые — бесполезны

Они никогда не верят или не слушают детей или подростков, которые пытаются им рассказать о странных вещах, происходящих вокруг. Получить помощь от них практически невозможно.

Звук всегда выдает

Каким бы надежным ни было укрытие жертвы, звук обязательно выдаст ее местоположение. Сколько персонажей пострадало, прячась в шкафу или под кроватью, от звука отключения телефона.

Скорость передвижения убийцы

Даже если маньяк покалечен или вовсе без ноги, он все равно быстрее убегающей в ужасе жертвы, даже если идет.

Темный подвал

Если персонаж фильма ужасов покупает дом, там определенно будет жуткий подвал, где кто-то был или будет убит. Не говоря уже о том, что владельцы всегда чувствуют необходимость проверить странные звуки, исходящие оттуда, когда они одни.

Последняя девушка

Любимое клише в слэшерах. Из группы людей выживает только одна девушка, которая в начале фильма была робкой и застенчивой. Но, как только "ад разверзся", она становится самым умным и находчивым персонажем.

Жуткие дети