69-летняя Мэрил Стрип впервые станет бабушкой

Ее старшая дочь, 35-летняя Мэми Гаммер, беременна первенцем от своего жениха продюсера Мехари Сетхи, сообщает издание US Weekly.

Эту радостную новость подтвердили представители звездного семейства, а также это подтверждают последние снимки Мэми, передает Ru.tsn.ua.

По данным издания, пара обручилась в августе этого года. Ранее дочь Стрип с 2011 по 2013 годы была замужем за актером Бенджамином Уокером.

Пол малыша, а также срок беременности пока не разглашаются, но инсайдеры утверждают, что родит Мэми уже совсем скоро.