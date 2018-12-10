69-летняя Мэрил Стрип впервые станет бабушкой

Голливудская актриса, лауреатка «Оскара» Мэрил Стрип, которая Мерил Стрип назвала «эксплуататорской» попытку Вайнштейна использовать ее имя в суде для защиты Мерил Стрип назвала «эксплуататорской» попытку Вайнштейна использовать ее имя в суде для защиты назвала «експлуататорською» попытку Вайнштейна использовать ее имя в суде для защиты, сейчас поделилась с поклонниками радостной вестью.
Ее старшая дочь, 35-летняя Мэми Гаммер, беременна первенцем от своего жениха продюсера Мехари Сетхи, сообщает издание US Weekly.
Эту радостную новость подтвердили представители звездного семейства, а также это подтверждают последние снимки Мэми, передает Ru.tsn.ua.
По данным издания, пара обручилась в августе этого года. Ранее дочь Стрип с 2011 по 2013 годы была замужем за актером Бенджамином Уокером.
Пол малыша, а также срок беременности пока не разглашаются, но инсайдеры утверждают, что родит Мэми уже совсем скоро.
Отметим, кроме Мэми, у Мэрил Стрип есть еще трое детей от мужа, скульптора Джона Гаммера, с которым они вместе уже 40 лет. У супругов есть 39-летний сын Генри Вулф Гаммер, 32-летняя дочь Грейс Гаммер и 27-летняя Луиза Гаммер.