«Бамблби» получил 100-процентное одобрение критиков

«Это крайне эффектное переосмысление, которое также имеет сходство с классическими молодежными фильмами от исполнительного продюсера «Бамблби» Стивена Спилберга», - считает автор The Hollywood Reporter Джастин Лоу.

«Бамблби» - это именно тот фильм, который хотели увидеть все поклонники классического анимационного сериала 80-х годов«, - уверен рецензент Variety Питер Дебруж, пишет Kinonews.ru.

«В качестве коррекции курса для всей серии и способа фактически начать всю эту комплексную мифологию с нуля, это чрезвычайно эффективный проект», - отмечает Уильям Биббиани из The Wrap.