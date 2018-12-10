«Бамблби» получил 100-процентное одобрение критиков

Фантастический фильм «Бамблби», ставший первым спин-оффом серии «Трансформеры» получил 100-процентный рейтинг у западных кинокритиков на момент публикации первых профессиональных рецензий. Об этом свидетельствует статистика агрегатора Rotten Tomatoes.
«Это крайне эффектное переосмысление, которое также имеет сходство с классическими молодежными фильмами от исполнительного продюсера «Бамблби» Стивена Спилберга», - считает автор The Hollywood Reporter Джастин Лоу.
«Бамблби» - это именно тот фильм, который хотели увидеть все поклонники классического анимационного сериала 80-х годов«, - уверен рецензент Variety Питер Дебруж, пишет Kinonews.ru.
«В качестве коррекции курса для всей серии и способа фактически начать всю эту комплексную мифологию с нуля, это чрезвычайно эффективный проект», - отмечает Уильям Биббиани из The Wrap.
«Бамблби» вполне хватает остроумия, игривости и обаяния, чтобы обрести собственный голос, что весьма немаловажно в контексте масштабной студийной франшизы», - уверен Джастин Чанг из Los Angeles Times.