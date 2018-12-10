Трейлер фильма «ГориЯрко»: Джеймс Ганн и зловещий Супермен

Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба обрушивается горящий шар, а на месте крушения обнаруживается младенец. Они видят в ребенке ответ на молитвы и усыновляют мальчика. Он растет тихим и замкнутым, но вполне нормальным. Только внутри него кроется нечто зловещее, что однажды заставит мальчика отбросить человеческий облик.