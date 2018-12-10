Трейлер фильма «ГориЯрко»: Джеймс Ганн и зловещий Супермен

Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба обрушивается горящий шар, а на месте крушения обнаруживается младенец. Они видят в ребенке ответ на молитвы и усыновляют мальчика. Он растет тихим и замкнутым, но вполне нормальным. Только внутри него кроется нечто зловещее, что однажды заставит мальчика отбросить человеческий облик.
«ГориЯрко» — секретный продюсерский проект Джеймса Ганна. Постановщик должен был представить проект на Comic-Con в Сан-Диего, но резкое увольнение Ганна с поста режиссера «Стражей Галактики 3» заставило студию Sony отказаться от презентации. Несколько месяцев никто не знал, что за фильм написали Брайан Ганн и Марк Ганн. Как выяснилось, они решили сделать из предыстории Супермена хоррор о сверхчеловеке, сообщает Kinopoisk.ru.
Премьера «ГориЯрко» состоится 23 мая 2019 года.
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