Что посмотреть в декабре: пять самых ожидаемых сериалов

«Летящие сквозь ночь»

Научно-фантастический сериал по роману Джорджа Р. Р. Мартина. По сюжету романа, группа исследователей изучает загадочный космический корабль, но что-то пошло не так и практически все ключевые персонажи погибают. Авторы сериала описывают его «Психо в космосе», намекая на работу Альфреда Хичкока, а также упоминают в качестве вдохновения такие фильмы, как «Чужой» Ридли Скотта и «Сияние» Стивена Кинга. Шоураннером сериала Nightflyers выступил Дэниэл Церон, известный по сериалам «Декстер», «Константин» и «Менталист» В главных ролях снимутся Гретхен Мол («Подпольная империя»), Оуэн Маккен («Ночная смена»), Дэвид Аджала («Форсаж 6»), Ангус Сэмпсон («Фарго») и др.

«Удивительная миссис Майзел»

Комедийный сериал был отмечен на церемонии вручения американской телевизионной премии Эмми в этом году. Сериал завоевал семь наград. Это история о примерной домохозяйке Мириам Мейзел, которая поддерживает своего мужа – неудачного комика. Однажды она узнает, что все его шутки чужие и разочаровывается. Муж уходить к любовнице, а Мириам остается с разбитым сердцем. Как-то раз она зашла в клуб, где по вечерам выступал со стендапом ее бывший муж и неожиданно ее импровизированная речь имеет оглушительный успех. Так для Мидж начинается новая жизнь.

«Берлинские псы»

Немецкий драматический сериал о криминальном мире Берлина. В центре сюжета – расследование громкого убийства известного футболиста на кануне важного матча. За него берутся двое полицейских с соверщенно разными характерами. К тому же, один из них – турок по происхождению, другой – выходец из Восточного Берлина.

«Убийства по алфавиту»

Сногосерийная адаптация романа Агаты Кристи из цикла об Эркюле Пуаро – «Убийство по алфавиту». В главных ролях только звезды: Джон Малкович в роли Эркюля Пуаро и Руперт Гринт из Гарри Поттера в роли инспектора Крома. Действие картины развернется в 1933 году в Британии, где объявился серийный убийца. Маньяк совершает кровавые преступления и придерживается четкого плана – имя, фамилия и место убийства должно начинаться с одной буквы. Например, среди его жертв – Алиса Ашер из Андовера и Бетти Бернард из Бексхилла. Безумец четко следует алфавитному порядку и на каждом месте преступления оставляет железнодорожный справочник.

«Черное зеркало», 5 сезон

Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. Все сюжеты объединяет лишь сатира на современный образ жизни. Сквозная тема – влияние информационных технологий на человеческие отношения.