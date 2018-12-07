Режиссер «Конга» снял короткометражку по игре «PUBG»

Джордан Вот-Робертс, режиссер фильма «Конг: Остров Черепа», поставил для Sony рекламный ролик игры «PlayerUnknown’s Battlegrounds» («PUBG»), которая в скором времени выходит на приставке PlayStation 4. При этом постановщик сделал не просто очередной промотрейлер, а настоящий короткометражный боевик.
Видео идеально передает игровой процесс «PUBG», сделанной по принципу фильма «Королевская битва», где группа участников оказывается на закрытой территории и вынуждена убивать друг друга, чтобы выжить, пишет Kinopoisk.ru.
В ролике появляются Джейсон Митчелл и Ник Робинсон, которые снимались в фильмах Вот-Робертса «Конг: Остров Черепа» и «Короли лета». Боевые сцены поставил Роб Алонзо, координатор трюков «Дэдпула» и четвертой «Миссии». Все видео снял Чон Джон-хун, оператор «Оно» и «Олдбоя».
До этого Вот-Робертс сделал трейлер игры «Destiny 2».
Вот-Робертс по-прежнему значится как режиссер экранизации видеоигры «Метал Гир Солид», но проект до сих пор официально не был запущен в производство.