Режиссер «Конга» снял короткометражку по игре «PUBG»

Видео идеально передает игровой процесс «PUBG», сделанной по принципу фильма «Королевская битва», где группа участников оказывается на закрытой территории и вынуждена убивать друг друга, чтобы выжить, пишет Kinopoisk.ru.

В ролике появляются Джейсон Митчелл и Ник Робинсон, которые снимались в фильмах Вот-Робертса «Конг: Остров Черепа» и «Короли лета». Боевые сцены поставил Роб Алонзо, координатор трюков «Дэдпула» и четвертой «Миссии». Все видео снял Чон Джон-хун, оператор «Оно» и «Олдбоя».

До этого Вот-Робертс сделал трейлер игры «Destiny 2».