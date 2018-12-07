Темнокожий комик отказался вести «Оскар» после оскорбления чувств геев

«Я не хочу отвлекать на себя внимание в эту ночь от многих талантливых артистов. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за мои бестактные фразы в прошлом», — подчеркнул Харт, пишет Lenta.ru.

О назначении темнокожего комика на роль ведущего «Оскара-2019» стало известно в декабре. После этого на Харта обрушились с критикой пользователи соцсетей, вспомнившие его старые комментарии про геев. В частности, артисту припомнили его гомофобные записи, сделанные в 2009-м и 2010 году.

39-летний Кевин Харт снялся в таких фильмах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Полтора шпиона», «Супергеройское кино», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Немножко женаты» и в серии «Очень страшное кино».