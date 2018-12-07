Семь свежих сериалов, которые затягивают с самой первой минуты

Мы нашли для вас 7 свежих телесериалов, которые не дадут заскучать:

7. Проповедник (2016–).

Священник Джесси Кастер по воле случая стал носителем внутри своего естества странного существа по имени Генезис. Это дитя совокупления ангела и демона представляет собой одновременно чистый идеал и квинтэссенцию света, но также сгусток абсолютного зла, пишет Lifter.com.ua.

Генезис — единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, если того пожелает, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в материальном мире…

6. 13 причин почему (2017–).

Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством.

В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули ее на это. И Клэй — одна из них…

5. Американские боги (2017–).

Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет, — это жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает о ее гибели в результате несчастного случая.

По пути на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет еще больший шторм…

4. По волчьим законам (2016–).

После смерти матери 17-летний Джошуа Коди переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Семейным делом руководит бабушка Джошуа. Главный ее помощник — старший из братьев Коди. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил.

Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом, и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него и смертельно опасного мира…

3. Детективное агентство Дирка Джентли (2016–2017).

Сериал, рассказывающий о приключениях частного детектива Джентли и его невольного помощника Тодда.

Каждый сезон они расследуют некую большую, казалось бы, совершенно безумную тайну и сталкиваются со странными и временами опасными персонажами. В каждой серии они приближаются к разгадке на несколько шагов, хотя их расследование страдает от недостатка логики…

2. Рассказ служанки (2017–).

Действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены.

Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьезная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению…

1. Очень странные дела (2016–).

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в тихом провинциальном городке. Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф.