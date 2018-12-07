Сб, 8.12.2018
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Холод и пламя: в сети появился яркий тизер финального сезона «Игры престолов»

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This photo provided by HBO shows Kit Harington as Jon Snow in the Season 7 finale of HBO's "Game of Thrones." Snow got into serious trouble for refusing to lie about his loyalties in the episode, but honesty can be an economic virtue. (Macall B. Polay/Courtesy of HBO via AP)

ФОТО: Macall B. Polay / AP

Наконец-то создатели сериала «Игра престолов», который побил собственный рекорд, опубликовали первый короткий тизер предстоящего восьмого сезона.

В ролике, который длится немногим более 30 секунд, показано, как волна холода замораживает силуэт дракона и волка, а с другой стороны огонь поглощает статую льва. Впоследствии лед и пламя сталкиваются где-то посредине карты Вестероса. Что говорить, умеют держать интригу. Фанаты тут же начали гадать: а вдруг вырастет новая Стена, а вдруг Дейенерис станет ходоком. Во всяком случае, ждать осталось недолго.

Финальный титр гласит, что последний сезон начнет выходить на экраны в апреле 2019 года, пишет Segodnya.ua.

Напомним, создатели сериала «Игра престолов» уже сняли эпизод, в котором «оживили» погибших персонажей предыдущих сезонов. Уже известно, что в съемках принял участие Шон Бин, сыгравший Неда Старка. В то же самое время в Белфаст, где проводились съемки, приехал актер Джейсон Момоа, исполнивший роль Кхала Дрого. Кроме того, шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс рассказали журналисту издания EW Джеймсу Хибберду, который посетил съемки финального сезона «Игры престолов», о том, были предприняты самые тщательные меры для борьбы с утечкой информации.

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