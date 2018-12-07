Холод и пламя: в сети появился яркий тизер финального сезона «Игры престолов»

В ролике, который длится немногим более 30 секунд, показано, как волна холода замораживает силуэт дракона и волка, а с другой стороны огонь поглощает статую льва. Впоследствии лед и пламя сталкиваются где-то посредине карты Вестероса. Что говорить, умеют держать интригу. Фанаты тут же начали гадать: а вдруг вырастет новая Стена, а вдруг Дейенерис станет ходоком. Во всяком случае, ждать осталось недолго.

Финальный титр гласит, что последний сезон начнет выходить на экраны в апреле 2019 года, пишет Segodnya.ua.