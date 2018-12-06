Тимур Бекмамбетов: фильм «Елки» станет сериалом

В конце декабря на экраны выходит фильм «Елки последние», но зрителям не придется расставаться с историей.
Имя фильма говорит само за себя — история друзей Бори и Жени, а также других ключевых персонажей завершится. Но только в кино. Как рассказал Тимур Бекмамбетов, бренд «Елки» не прекращает свое существование, а получает новое, более органичное продолжение — в качестве сериала, который планируется к показу уже в следующем году. По замыслу создателей, новогодняя тематика в картине продолжится: главной сюжетной линией останется подготовка совершенно разных людей к празднику — но знаменитые артисты уступят место новым героям, пишет Eg.ru.
«Это будет сериал. Будет кастинг, новые актеры, в главной роли — молодая девушка. Но не буду раскрывать всех секретов», — поделился планами режиссер.
Также в мыслях режиссера — снять международные «Елки», однако подробности проекта пока не уточняются.
Напомним, «Елки последние» познакомят зрителя с пятью новеллами, в которых появятся как уже знакомые герои, так и неизвестные персонажи. Дружба Бори и Жени в исполнении Урганта и Светлакова окажется на грани из-за решения последнего вернуться в родной город. Простая девушка из Воронежа помчится вслед за звездой экрана и, кажется, любовью всей ее жизни. Знакомая по прошлой части Снегурочка возьмется за спасение очень одинокого человека. Неразлучные спортсмены забудут о противостоянии сноубордистов и лыжников ради прекрасной девушки. А дядя Юра (он же Дмитрий Нагиев) попытается сделать предложение руки и сердца любимой Тане.