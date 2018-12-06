Тимур Бекмамбетов: фильм «Елки» станет сериалом

Имя фильма говорит само за себя — история друзей Бори и Жени, а также других ключевых персонажей завершится. Но только в кино. Как рассказал Тимур Бекмамбетов, бренд «Елки» не прекращает свое существование, а получает новое, более органичное продолжение — в качестве сериала, который планируется к показу уже в следующем году. По замыслу создателей, новогодняя тематика в картине продолжится: главной сюжетной линией останется подготовка совершенно разных людей к празднику — но знаменитые артисты уступят место новым героям, пишет Eg.ru.

«Это будет сериал. Будет кастинг, новые актеры, в главной роли — молодая девушка. Но не буду раскрывать всех секретов», — поделился планами режиссер.

Также в мыслях режиссера — снять международные «Елки», однако подробности проекта пока не уточняются.