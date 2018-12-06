Сб, 8.12.2018

Фото: на торжественную премьеру фильма «Рождество Эйи» пришли эстонские звезды с детьми

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4 декабря состоялась торжественная премьера эстонского фильма «Рождество Эйи» («Eia jõulud Tondikakul»). Режиссер фильма – Ану Ауна.

Картина рассказывает о том, как 10-летней Эйе приходится ехать на Рождество на хутор, где ей надо будет спасать лес, сводить двух людей и разгадывать семейные тайны.

Фильм создан в рамках проекта ЭР100, его бюджет около 1,1 миллион евро.

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