Фото: на торжественную премьеру фильма «Рождество Эйи» пришли эстонские звезды с детьми
6 декабря 2018, 14:50
4 декабря состоялась торжественная премьера эстонского фильма «Рождество Эйи» («Eia jõulud Tondikakul»). Режиссер фильма – Ану Ауна.
Картина рассказывает о том, как 10-летней Эйе приходится ехать на Рождество на хутор, где ей надо будет спасать лес, сводить двух людей и разгадывать семейные тайны.
Фильм создан в рамках проекта ЭР100, его бюджет около 1,1 миллион евро.
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