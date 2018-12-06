Завершились съемки продолжения «Неадекватных людей»

В Москве закончился съемочный период сиквела дебютной картины Романа Каримова. Напомним, что первая часть «Неадекватных людей» вышла в 2011 году и сразу произвела своеобразный фурор. Она забрала сходу пять призов в Выборге на фестивале «Окно в Европу», получила отличную прессу и зрительский успех. После этой ленты кинокарьера режиссера Романа Каримова резко пошла в гору. Однако, как мы видим, ни самого Каримова, ни зрителей «Неадекватные люди» так и не отпустили.
«Для меня «Неадекватные люди» - это личная история, которую я проживаю со своими героями и которой отмеряю этапы своей жизни, - говорит Роман Каримов. – Когда я закончил первый фильм, конечно, я не думал о сиквеле. Все эти 8 лет меня постоянно спрашивали, будет ли продолжение: зрители даже предлагали возможное развитие этой истории, актеры хотели вернуться к своим ролям. И вот теперь наступил момент, когда я и сам захотел поразмышлять о «Неадекватных людях» через призму событий в собственной жизни. Вторая часть – это прежде всего история Кристины. Она из школьницы превращается во взрослую и самостоятельную девушку, которая старается преодолеть назревшие проблемы. Она пытается найти себя, и зрителям предстоит увидеть, сможет ли она при этом не погубить отношения», пишет Kinomania.ru.
Съемки второй части проходили этой осенью. Главные герои остались прежними, а играют их те же актеры: Ингрид Олеринская, Илья Любимов и Евгений Цыганов, последние, кстати, тоже были рады вернуться к образам восьмилетней давности. Ну а зритель сможет встретиться с ними в конце 2019 года.