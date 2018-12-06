Завершились съемки продолжения «Неадекватных людей»

«Для меня «Неадекватные люди» - это личная история, которую я проживаю со своими героями и которой отмеряю этапы своей жизни, - говорит Роман Каримов. – Когда я закончил первый фильм, конечно, я не думал о сиквеле. Все эти 8 лет меня постоянно спрашивали, будет ли продолжение: зрители даже предлагали возможное развитие этой истории, актеры хотели вернуться к своим ролям. И вот теперь наступил момент, когда я и сам захотел поразмышлять о «Неадекватных людях» через призму событий в собственной жизни. Вторая часть – это прежде всего история Кристины. Она из школьницы превращается во взрослую и самостоятельную девушку, которая старается преодолеть назревшие проблемы. Она пытается найти себя, и зрителям предстоит увидеть, сможет ли она при этом не погубить отношения», пишет Kinomania.ru.