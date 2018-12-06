Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году

Причина изменения прокатного графика фильма, который в пресс-релизе характеризуется как настоящий «форсаж на танках», не уточняется, но, вероятнее всего, его создатели стремятся избежать конкуренции с крупнобюджетными голливудскими проектами, которые стартуют в прокате до Нового года.