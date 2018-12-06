Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году

Военная драма под названием «Т-34», которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году. Как сообщается в официальном пресс-релизе студии «Централ Партнершип», поступившем в редакцию портала «Новости кино», картина будет представлена российским зрителям 1 января 2019 года.
Причина изменения прокатного графика фильма, который в пресс-релизе характеризуется как настоящий «форсаж на танках», не уточняется, но, вероятнее всего, его создатели стремятся избежать конкуренции с крупнобюджетными голливудскими проектами, которые стартуют в прокате до Нового года.
Официальный синопсис звучит следующим образом: «Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной »тридцатьчетверке« бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером».
В фильме снимались Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винцец Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян, Антон Богданов, Дарья Храмцова и другие актеры.