В комиксах DC Владимир Путин выступил против Супермена

Российский президент появляется после инцидента с участием американского супергероя по прозвищу Огненный шторм, который превратил множество российских граждан в стекло; Путин проводит пресс-конференцию, описывая этот инцидент как акт о войны со стороны Соединенных Штатов. «Они тайно собирают армию уже более десяти лет. Заставляя нас наращивать наши вооружения. Огненный шторм будет найден, где бы он ни был. Вместе со всеми, кто связан с ним. В том числе в правительстве США», - заявил российский лидер. В спор с Путиным вступил Супермен.