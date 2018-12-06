В комиксах DC Владимир Путин выступил против Супермена

В восьмом выпуске серии комиксов компании DC Entertainment под названием "Doomsday Clock" дебютировал президент России Владимир Путин. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, главе российского государства пришлось выяснять отношения с Суперменом и другими персонажами.
В серии, в создании которой принимал бывший глава DC Джефф Джонс, эксплуатируется популярная теория заговора о том, что супергерои являются частью американского заговора для достижения господства над остальным миром, пишет Kinonews.ru.
Российский президент появляется после инцидента с участием американского супергероя по прозвищу Огненный шторм, который превратил множество российских граждан в стекло; Путин проводит пресс-конференцию, описывая этот инцидент как акт о войны со стороны Соединенных Штатов. «Они тайно собирают армию уже более десяти лет. Заставляя нас наращивать наши вооружения. Огненный шторм будет найден, где бы он ни был. Вместе со всеми, кто связан с ним. В том числе в правительстве США», - заявил российский лидер. В спор с Путиным вступил Супермен.
Отметим, что в фильмах по мотивам комиксов DC супергерои, в том числе и сам знаменитый криптонец, неоднократно вмешивались в дела России. Так в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Супермен даже спасал экипаж взорвавшейся российской ракеты-носителя.