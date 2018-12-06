Фильмы с Джессикой Альбой лидируют по количеству негативных рецензий

Сайт GoCompare.com проанализировал фильмы за последние 20 лет, чтобы выяснить, кто из актеров за это время набрал больше всего негативных рецензий. Таким образом, выяснилось, что среди женщин лидирует Джессика Альба (59%), а среди мужчин — Майк Эппс (59%).
Для анализа использовались данные интернет-базы IMDb. В лист попали только актеры и актрисы, которые за последние 20 лет появлялись в двадцати или более англоязычных неанимационных фильмах. При этом учитывались только те проекты, где актер упоминается в первой десятке актерского состава. На основе этого средняя оценка высчитывалась с помощью сайта Metacritic, передает Kinopoisk.ru.
Альба, звезда фильмов «Город грехов», «Фантастическая четверка» и «Лапочка», может похвастаться лишь 5% положительных рецензий. 36% ее проектов получили нейтральную оценку. На втором месте оказалась Джессика Бил с 46%, притом что положительно о ее картинах отзывались реже на 1%. Замыкает тройку «лидеров» Хизер Грэм — 50% негативных против 9% положительных.
Эппс полностью повторяет результат Альбы, но его средняя оценка ниже — 38,3 против 39 у актрисы. Сложно сказать, как работает математическая модель анализа, так как у Кевина Поллака, который занимает второе месте среди мужчин, больше процент негативных рецензий (62) и меньше нейтральных (33), но средний бал при этом выше (38,5).
Ранее GoCompare.com составил список актеров и актрис с лучшим рейтингом за 10 лет. Тогда на первых местах оказались Кэри Маллиган и Адам Драйвер.