Фильмы с Джессикой Альбой лидируют по количеству негативных рецензий

Для анализа использовались данные интернет-базы IMDb. В лист попали только актеры и актрисы, которые за последние 20 лет появлялись в двадцати или более англоязычных неанимационных фильмах. При этом учитывались только те проекты, где актер упоминается в первой десятке актерского состава. На основе этого средняя оценка высчитывалась с помощью сайта Metacritic, передает Kinopoisk.ru.

Альба, звезда фильмов «Город грехов», «Фантастическая четверка» и «Лапочка», может похвастаться лишь 5% положительных рецензий. 36% ее проектов получили нейтральную оценку. На втором месте оказалась Джессика Бил с 46%, притом что положительно о ее картинах отзывались реже на 1%. Замыкает тройку «лидеров» Хизер Грэм — 50% негативных против 9% положительных.

Эппс полностью повторяет результат Альбы, но его средняя оценка ниже — 38,3 против 39 у актрисы. Сложно сказать, как работает математическая модель анализа, так как у Кевина Поллака, который занимает второе месте среди мужчин, больше процент негативных рецензий (62) и меньше нейтральных (33), но средний бал при этом выше (38,5).