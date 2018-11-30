КинозалТрейлерыСын пастора осознает, что он гей… Смотрите его трагичную историю в ленте «Стерта личность»Сын пастора осознает, что он гей… Смотрите его трагичную историю в ленте «Стерта личность»Kinozal.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать7 декабря 2018, 14:43Nicole Kidman ja Russell Crowe filmis «Kustutatud poiss» (Boy Erased)ФОТО: Universal Pictures InternationalИстория сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещe подростком обнаруживает свою гомосексуальность.По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.Смотрите в кинотеатрах Apollo с 1 марта. Подробности ЗДЕСЬ!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьгейличностьпасторфильм