Сб, 8.12.2018
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Сын пастора осознает, что он гей… Смотрите его трагичную историю в ленте «Стерта личность»

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Nicole Kidman ja Russell Crowe filmis «Kustutatud poiss» (Boy Erased)

ФОТО: Universal Pictures International

История сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещe подростком обнаруживает свою гомосексуальность.

По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.

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