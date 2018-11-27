В ходе открытой встречи Антон Долин затронул самые актуальные вопросы современного кино, рассказал, зачем надо проводить кинофестивали, а также ответил на вопросы участников. На мероприятие пришли местные деятели культуры, журналисты, музыканты, киношники и просто любители кино.