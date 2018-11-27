«Пойдем в кино, Оксана!»: Антон Долин выступил в Таллинне Смотрите фото!
27 ноября 2018, 12:29
26 ноября в Таллинне в рамках фестиваля «Тёмные ночи» прошла открытая лекция известного кинокритика и журналиста Антона Долина, известного широкой аудитории по еженедельным обзорам российского и мирового кино в телевизионной программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
В ходе открытой встречи Антон Долин затронул самые актуальные вопросы современного кино, рассказал, зачем надо проводить кинофестивали, а также ответил на вопросы участников. На мероприятие пришли местные деятели культуры, журналисты, музыканты, киношники и просто любители кино.
Антон Долин – российский журналист, кинокритик, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести FM» и кинообозреватель телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, кандидат филологически