Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в триллере «Море соблазна»

Но его спокойную жизнь внезапно нарушает отчаянный крик о помощи от его бывшей жены Карен (обладательница премии "Оскар" Энн Хэтэуэй, "Отверженные", "8 подруг Рушена"). Она умоляет Дилла спасти ее и их общего сына от ее нового, жестокого мужа (Джейсон Кларк, "Терминатор: Генесис", "Вижу лишь тебя") - взять его в море на рыбалку, а там сбросить в воду акулам и оставить умирать.