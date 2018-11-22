Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в триллере «Море соблазна»

Бейкер Дилл (обладатель премии "Оскар" Мэттью МакКонахи, "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар") - капитан судна, устраивающий рыбалку для туристов в тихой тропической заводи возле островка Плимут-Айленд.
Но его спокойную жизнь внезапно нарушает отчаянный крик о помощи от его бывшей жены Карен (обладательница премии "Оскар" Энн Хэтэуэй, "Отверженные", "8 подруг Рушена"). Она умоляет Дилла спасти ее и их общего сына от ее нового, жестокого мужа (Джейсон Кларк, "Терминатор: Генесис", "Вижу лишь тебя") - взять его в море на рыбалку, а там сбросить в воду акулам и оставить умирать.
Появление Карен заставляет Дилла вспомнить ту жизнь, о которой он пытался забыть, он не знает, как поступить, и его мир погружается в новую реальность, которая может оказаться вовсе не такой, какой кажется.
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