У Лотте появляется сестричка, с которой они отправляются на поиски огнедышащих драконов!

«Любимая многими собачка Лотте, которая впервые завоевала сердца зрителей еще в начале этого века, достаточно долго отсутствовала на киноэкранах. Как взрослые, так и маленькие ее поклонники находятся в волнительном ожидании от новой встречи с ней», – сказал продюсер Eesti Joonisfilm Калев Тамм. «Новые приключения должны порадовать не только ее старых друзей, но и завоевать симпатии целого нового поколения поклонников. Мы верим, что наш фильм справится с этой задачей», – добавил Тамм.

Единственный анимационный фильм программы фильмов ЭР100 «Лотте и пропавшие драконы» будет дублирован на русский язык и появится на киноэкранах в Эстонии и Латвии 4 января 2019 года. Вниманию более широкой международной зрительской аудитории картина будет представлена в течение 2019 года. «В фокусе празднования юбилея страны – дети и молодежь. Что может быть лучшим подарком для них, чем новая встреча с любимыми друзьями из Деревни изобретателей», – сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

В приключенческом фильме для всей семьи «Лотте и пропавшие драконы» у девочки-собачки появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые – енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира – мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым. Впереди их ждут увлекательные и неожиданные приключения.