Жестокий, но смешной: «Братья Систерс» порадуют любителей вестернов
14 декабря 2018, 12:29
Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста.
Фартовые по жизни охотники за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост… Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.
Смотрите в кинотеатрах Apollo с 14 декабря. Расписание сеансов и билеты ЗДЕСЬ!
До премьеры фильм можно посмотреть на кинофестивале PÖFF.