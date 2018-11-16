Пт, 14.12.2018
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Жестокий, но смешной: «Братья Систерс» порадуют любителей вестернов

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«Sistersi vennad»

ФОТО: Estonian Theatrical Distribution OÜ

Братья-беспредельщики по фамилии Систерс по заданию таинственного Командора должны прикончить некоего Уорма, золотоискателя-авантюриста.

Фартовые по жизни охотники за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост… Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.

Смотрите в кинотеатрах Apollo с 14 декабря. Расписание сеансов и билеты ЗДЕСЬ!

До премьеры фильм можно посмотреть на кинофестивале PÖFF.

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