Начало 18 века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в Королевстве продолжается.

Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара.Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло. Для Эбигейл это — шанс вернуться к своим аристократическим корням.

Как только Сара устает решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути!