10 декабря в США состоялась премьера драмы «Фаворитка». На мероприятие съехали все звезды Голливуда.
Начало 18 века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в Королевстве продолжается.
Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара.Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло. Для Эбигейл это — шанс вернуться к своим аристократическим корням.
Как только Сара устает решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути!
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